Агаларовы построят Agalarov Tower вместо башни Трампа

2017-10-12 12:47 | www.oxu.az | 3

Crocus Group планирует построить комплекс Agalarov Tower вместо ранее планируемого Trump Tower.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов на открытии первого фитнес-центра Crocus Group.

«На территории Crocus City вместо Trump Tower я планирую построить Agalarov Tower. Это будет сделано в пределах одной человеческой жизни. С Дональдом Трампом мы никаких связей не имеем», - заявил Эмин Агаларов.

Ранее президент компании Crocus Group Арас Агаларов исключил реализацию совместных бизнес-проектов с Дональдом Трампом, в частности проекта по строительству комплекса Trump Tower в Москве, после победы миллиардера на президентских выборах в США.

Н.О.