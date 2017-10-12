Людмила Максакова пришла на премьеру с известным азербайджанским актером – ВИДЕО + ФОТО

2017-10-12 12:50 | www.oxu.az | 4

В Москве накануне выхода в широкий прокат состоялся показ фильма режиссера Юрия Грымова «Три сестры». 19 октября российские кинозрители увидят «Три сестры» на экранах страны.

По сюжету картины герои знаменитой пьесы Чехова перенесены в наше время, в узнаваемую российскую действительность и классическое произведение обрело новое звучание. Новаторство создателей фильма проявилось и в том, что возраст персонажей изменился: теперь главным героиням не 20 лет как у Чехова, а 50. Почему? Пусть это зритель решит сам, когда будет смотреть кино и следить за игрой замечательных актеров.

В фильме собрана сильная команда: Александр Балуев, Игорь Ясулович, Людмила Полякова, Анна Каменкова, Владимир Носик, Ирина Мазуркевич, Александр Пашутин, Максим Суханов и другие. Наряду с мэтрами в картине сыграла молодая актриса Натали Юра.

Как передает Oxu.Az, oна рассказала корреспондентам «Москва-Баку», что на съемках картины царила практически семейная атмосфера.

«Все было настолько в радость, даже думалось – невозможно такое удовольствие получать от работы! Многие сцены, протяженностью 12 минут, снимались одним дублем, – там нет никакого монтажа. Когда смотришь за игрой таких актеров, ты как бы попадаешь в другое измерение», - отметила Натали Юра.

Журналисты пришли в Московский Дом кино взглянуть на новую интерпретацию классики и встретили на показе немало именитых гостей. Среди присутствующих были замечены звезды отечественного кино, телеведущие, деятели культуры. Они собрались, чтобы оценить работу своих коллег перед тем, как картину увидит широкая аудитория.

Актриса Людмила Максакова посетила предпремьерный показ вместе со своим учеником – азербайджанским актером Анаром Халиловым. Анар несколько лет тому назад с большим успехом исполнил роль в фильме Ильгара Сафата İçəri Şəhər («Внутренний город»).

Народная артистка России Людмила Максакова рассказала, что неоднократно приезжала в Азербайджан в советское время вместе с Людмилой Зыкиной, Муслимом Магомаевым и Тамарой Синявской - ученицей Марии Петровны Максаковой – знаменитой оперной певицы, мамы Людмилы Максаковой.

«Надеюсь в скором времени побывать в Баку на гастролях, повезем спектакль «Евгений Онегин», - закончила свой рассказ актриса.

A.C.

