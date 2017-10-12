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Меняется график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку

2017-10-12 16:23 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - С 16 октября будет изменен график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку, сообщили Trend в четверг в отделе по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В связи с завершением ремонтных работ на двухколейном участке пути между станциями Баладжары и Кешля с 16 октября будет восстановлен график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку, утвержденный седьмого января 2017 года.

Информацию об изменениях в графике движения электропоездов можно получить на сайте www.ady.az

График движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку (утвержденный 07.01.2017)

Баку-Сумгайыт

Номер поезда

Время отбытия из Баку

Время прибытия на ст. Баладжары

Время отбытия со ст. Баладжары

Время прибытия на ст. Хырдалан

Время отбытия со ст. Хырдалан

Время прибытия в Сумгайыт

6001

08:00

08:14

08:15

08:21

08:22

08:40

6003

08:30

08:44

08:45

08:51

08:52

09:10

6005

08:55

09:09

09:10

09:17

09:20

09:40

6007

16:00

16:14

16:15

16:21

16:22

16:40

6009

17:30

17:44

17:45

17:51

17:52

18:10

6011

18:05

18:19

18:20

18:26

18:27

18:45

6013

18:30

18:44

18:45

18:51

18:52

19:10

6015

18:45

18:59

19:00

19:06

19:07

19:25

6017

19:10

19:24

19:25

19:31

19:32

19:50

6019

19:40

19:54

19:55

20:01

20:02

20:20

6021

20:30

20:44

20:45

20:51

20:52

21:10

Сумгайыт-Баку

Номер поезда

Время отбытия из Сумгайыта

Время прибытия на ст. Хырдалан

Время отбытия со ст. Хырдалан

Время прибытия на ст. Баладжары

Время отбытия со ст. Баладжары

Время прибытия в Баку

6002

07:10

07:29

07:30

07:36

07:37

07:52

6004

07:30

07:49

07:50

07:56

07:57

08:12

6006

07:45

08:04

08:05

08:11

08:12

08:27

6008

08:00

08:19

08:20

08:26

08:27

08:42

6010

08:50

09:09

09:10

09:16

09:17

09:32

6012

09:17

09:36

09:37

09:43

09:44

09:59

6014

09:50

10:09

10:10

10:16

10:17

10:32

6016

16:55

17:14

17:15

17:21

17:22

17:37

6018

18:18

18:37

18:38

18:44

18:45

19:00

6020

18:50

19:09

19:10

19:16

19:17

19:32

6022

19:30

19:49

Отметим, что каждую субботу, воскресенье и в праздничные дни электропоезда под номером 6002/6001, 6004/6003, 6006/6005 не будут работать.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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