Меняется график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку

2017-10-12 16:23 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - С 16 октября будет изменен график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку, сообщили Trend в четверг в отделе по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В связи с завершением ремонтных работ на двухколейном участке пути между станциями Баладжары и Кешля с 16 октября будет восстановлен график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку, утвержденный седьмого января 2017 года.

Информацию об изменениях в графике движения электропоездов можно получить на сайте www.ady.az

График движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку (утвержденный 07.01.2017)

Баку-Сумгайыт Номер поезда Время отбытия из Баку Время прибытия на ст. Баладжары Время отбытия со ст. Баладжары Время прибытия на ст. Хырдалан Время отбытия со ст. Хырдалан Время прибытия в Сумгайыт 6001 08:00 08:14 08:15 08:21 08:22 08:40 6003 08:30 08:44 08:45 08:51 08:52 09:10 6005 08:55 09:09 09:10 09:17 09:20 09:40 6007 16:00 16:14 16:15 16:21 16:22 16:40 6009 17:30 17:44 17:45 17:51 17:52 18:10 6011 18:05 18:19 18:20 18:26 18:27 18:45 6013 18:30 18:44 18:45 18:51 18:52 19:10 6015 18:45 18:59 19:00 19:06 19:07 19:25 6017 19:10 19:24 19:25 19:31 19:32 19:50 6019 19:40 19:54 19:55 20:01 20:02 20:20 6021 20:30 20:44 20:45 20:51 20:52 21:10

Сумгайыт-Баку Номер поезда Время отбытия из Сумгайыта Время прибытия на ст. Хырдалан Время отбытия со ст. Хырдалан Время прибытия на ст. Баладжары Время отбытия со ст. Баладжары Время прибытия в Баку 6002 07:10 07:29 07:30 07:36 07:37 07:52 6004 07:30 07:49 07:50 07:56 07:57 08:12 6006 07:45 08:04 08:05 08:11 08:12 08:27 6008 08:00 08:19 08:20 08:26 08:27 08:42 6010 08:50 09:09 09:10 09:16 09:17 09:32 6012 09:17 09:36 09:37 09:43 09:44 09:59 6014 09:50 10:09 10:10 10:16 10:17 10:32 6016 16:55 17:14 17:15 17:21 17:22 17:37 6018 18:18 18:37 18:38 18:44 18:45 19:00 6020 18:50 19:09 19:10 19:16 19:17 19:32 6022 19:30 19:49

Отметим, что каждую субботу, воскресенье и в праздничные дни электропоезда под номером 6002/6001, 6004/6003, 6006/6005 не будут работать.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)