Бакинский НПЗ имени Гейдара Алиева будет обновлен на 80%

2017-10-12 16:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) имени Гейдара Алиева в Азербайджане будет обновлен на 75-80 процентов в результате модернизации, сказал в четверг вице-президент по стратегическому развитию азербайджанской госкомпании SOCAR Тофик Гахраманов на Международном нефтяном саммите Argus 2017 в Баку.

"В рамках модернизации будет построено всего 14 новых установок. Главные цели модернизации включают в себя увеличение производства на заводе, повышение качества продукции и доведение его до стандарта Евро-5," - сказал он.

По словам Гахраманова, после модернизации, производство бензина на НПЗ будет увеличено от нынешних 1,3 миллиона тонн до 2,2 миллиона, дизеля - от 2,2 миллиона до 2,9 миллиона тонн и авиакеросина - от 600-700 тысячи тонн до одного миллиона тонн.

Он также добавил, что планируется обеспечить полную реновацию общезаводского хозяйства. Говоря о стоимости проекта, он отметил, что в настоящее время проект оценивается в 1,8-два миллиарда долларов, но точная сумма будет объявлена после проведения тендерных процедур.

Процесс модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева будет завершен к 2020 году. После завершения модернизации производственная мощность НПЗ будет увеличена с шести миллионов до 7,5 миллиона тонн в год.

SOCAR в 2015 году объявила о ликвидации нефтеперерабатывающего завода "Азнефтьяг" и объединении его с Бакинским нефтеперерабатывающим заводом имени Гейдара Алиева.

Это решение было принято в рамках работ по совершенствованию и оптимизации структуры Госнефтекомпании.

В 2016 году в Азербайджане было произведено 5,17 миллиона тонн нефтепродуктов против 5,45 миллиона тонн, произведенных в 2015 году.

(Автор: Ляман Зейналова)