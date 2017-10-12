Ракетные и артиллерийские соединения провели учения с боевыми стрельбами

2017-10-12 17:40 | www.apa.az | 4

Согласно плану подготовки Вооруженных Сил на 2017 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава, были проведены учения Ракетных и Артиллерийских соединений.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, в ходе учений, проведенных в условиях, приближенных к боевым, артиллерийские подразделения выполнили задачи по выходу в районы сосредоточения, принятию решений, занятию огневых и стартовых позиций, с соблюдением скрытности, а также перемещению во время боя и другие задания.



С целью обеспечения точности и интенсивности боевых практических стрельб были использованы современные автоматизированные системы управления. Для корректировки огня были применены беспилотные летательные аппараты.