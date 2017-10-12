Представитель Пентагона: «США считают Азербайджан важным партнером в борьбе с терроризмом»

2017-10-12 17:47 | www.apa.az | 3

«Я нахожусь с визитом в Азербайджане для обсуждения путей укрепления отношений Азербайджан-США».

Как сообщает АПА, об этом заявила исполняющая обязанности заместителя помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Лаура Купер.

По ее словам, США считают Азербайджан важным партнером в борьбе с терроризмом: «Мы высоко оцениваем участие Азербайджана в операциях в Афганистане. 94 азербайджанских солдата находятся в Афганистане, вносят свой вклад в обеспечение стабильности и безопасности. Я встретилась с различными представителями правительства Азербайджана. Сюда входят Минобороны, МИД, Пограничные войска и администрация президента. Наши обсуждения касались нового подхода размещения миротворцев в Афганистане и Южной Азии».