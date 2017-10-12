BP ожидает серьезного роста цен на нефть в следующем году

2017-10-12 12:53 | www.oxu.az | 4

Главный экономист BP по России и СНГ, вице-президент BP по внешним связям Владимир Дребенцов 24 октября прибудет в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил вице-президент компании BP-Azerbaijan по международным отношениям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.

По его словам, В.Дребенцов должен встретиться с представителями правительства и СМИ.

Вице-президент добавил, что офис экономистов BP ожидает серьезного роста цена на нефть в 2018 году.

A.M.

