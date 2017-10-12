Назарбаев «обломал» личного фотографа Саргсяна

2017-10-12 12:56 | www.oxu.az | 4

Фотограф президента Армении Сержа Саргсяна Давид Акопян рассказал корреспонденту Today.kz историю происхождения популярной фотографии Нурсултана Назарбаева с саммита лидеров СНГ в Сочи, передает Oxu.Az.

Давид Акопян работает личным фотографом президента Армении уже семь лет. За это время он успел побывать на многих международных встречах самого высокого уровня. Он признался, что несмотря на то, что снимок получился случайно, подобный кадр хотел сделать давно. Правда, по первоначальной задумке, главным героем снимка должен был стать Серж Саргсян.

«Вообще я в первую очередь при съемке обращаю внимание на освещение, фон кадра. Я хотел так снять своего президента, но не получилось. Только Назарбаев хорошо вышел. Я изначально хотел снять такой кадр. Президент на меня не смотрел. Человек 50 фотографов стояли, ждали, когда лидеры зайдут в зал, и он посмотрел не на меня, а на всех. Я до этого заметил такое освещение, когда люди, охранники или другие работники проходили мимо двери. Я подумал, что хочу снимать моего президента, и я в середину встал и начал ждать. Так получилось, что президент мой позже зашел, а сперва Назарбаев, и то, что я задумал, получилось с Назарбаевым. Наверное, лучше и не представлял, что можно было так снять, кадр сильным сделал его взгляд самоуверенный, его походка. По-моему, шикарный кадр получился благодаря этому», - рассказал фотограф.

Н.О.