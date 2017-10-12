Госдепартамент объявил о выходе США из ЮНЕСКО

2017-10-12 17:54 | www.apa.az | 4

Государственный департамент США уведомил руководителя ЮНЕСКО Ирину Бокову о своем решении выйти из состава этого специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры.



Как сообщает АПА со ссылкой на «РБК», В сообщении Госдепартамента отмечается, что вплоть до 31 декабря 2018 года США планируют оставаться в составе ЮНЕСКО, а в дальнейшем намерены получить статус наблюдателя.



Глава ЮНЕСКО заявила, что сожалеет о решении властей США. В своем официальном заявлении Ирина Бокова напомнила о многочисленных проектах, реализованных ЮНЕСКО совместно с США и о том, что многие из природных и рукотворных объектов США внесены в Список Всемирного наследия.



«Достойно глубокого сожаления то, что США выходят из агентства ООН, которое содействует образованию во имя мира и защищает культуру от атак на нее, как раз в то время, когда конфликты продолжают раздирать страны и народы по всему миру», - говорится в заявлении Боковой.

Отметим, в 2011 году в состав ЮНЕСКО на правах полноправного члена была принята Палестинская автономия. В знак протеста против этого решения власти США объявили о прекращении финансирования ЮНЕСКО.



Осенью 2016 года исполком ЮНЕСКО поддержал предложенную Египтом и Палестиной резолюцию, согласно которой еврейский народ не имеет связей с расположенной в Иерусалиме Храмовой горой. Представитель США в ЮНЕСКО выступал против принятия этой резолюции, в то время как Россия документ поддержала.



Министр образования Израиля, президент Национальной комиссии Израиля по делам ЮНЕСКО Нафтали Беннет назвал принятое организацией решение «позорным», объявив о полномасштабной приостановке сотрудничества с ЮНЕСКО.



В октябре 2017 года сообщалось, что США готовы официально объявить о выходе из ЮНЕСКО, чтобы выразить свой протест против принятия организацией антиизраильских резолюций.