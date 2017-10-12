Президент Грузии помиловал 226 осужденных

2017-10-12 16:35 | www.trend.az | 4

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили издал акт о помиловании 226 осужденных, среди них женщины и несовершеннолетние. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе, передает "Грузия Online".

Всего с 27 сентября по 4 октября комиссия по помилованию рассматривала дела 1406 осужденных. Решение относительно помилования президент принял на основе рекомендаций членов комиссии.

«Тюремные учреждения сегодня же покинет 141 человек, а 85-ти осужденным наказание было облегчено», — отметил Коридзе.

Акт помилования коснулся 13 женщин и двух несовершеннолетних осужденных. Из 13 женщин тюремные учреждения сегодня же покинут 12, а одному облегчили наказание.

Среди помилованных один отбывает бессрочное заключение, президент установил ему дату освобождения, отметил Коридзе.

Администрация президента уже отправила акт помилования в министерство по исполнению наказаний и пробации Грузии.