Оглашены сроки принятия инвестрешения по новому нефтехимическому комплексу SOCAR в Турции

2017-10-12 16:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Инвестиционное решение по новому нефтехимическому комплексу SOCAR в Турции будет принято осенью 2018 года, сказал журналистам в четверг глава компании SOCAR Turkey Enerji Заур Гахраманов.

По его словам, SOCAR привержена своим планам по созданию в Турции еще одного нефтехимического комплекса.

"Мы работаем согласно имеющемуся плану. До конца текущего года будет завершена стадия предпроектного проектирования (pre-FEED), а к середине следующего года - стадия FEED. Скорее всего, в конце 2018 - начале 2019 года после утверждения конфигурации начнутся работы, и в 2023 году новый комплекс будет запущен", - сказал Гахраманов.

Он отметил, что SOCAR пока не приступила к переговорам по финансированию.

"Они будут начаты после того, как проект будет оформлен. Комплекс Petkim последние два года показывает хорошие результаты, и этот год будет завершен с рекордными показателями. Мы как крупнейшие владельцы Petkim совместно с другими акционерами примем решение. Финальное инвестиционное решение планируется принять в сентябре - октябре 2018 года", - сказал Гахраманов.

По его словам, новый комплекс не станет конкурентом Petkim. Проект направлен на модернизацию Petkim и введение в строй новых мощностей.

"На сегодняшний день мы занимаем 17 процентов турецкого рынка. Турецкий рынок огромен и маржинален. Он маржинален с точки зрения и объемов, и коммерчески", - добавил Гахраманов.

Ожидается, что в 2018 году консолидированный оборот SOCAR Turkey Enerji достигнет 15 миллиардов долларов и компания станет второй по размеру промышленной компанией Турции с пятью тысячами сотрудников и тремя миллиардами долларов экспортного потенциала. Она ставит цель стать к 2023 году крупнейшей турецкой промышленной компанией. Компания также владеет контрольным пакетом акций (51 процент) в нефтехимическом комплексе Petkim на полуострове Алиага.

(Автор: Максим Цурков)

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