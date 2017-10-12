Обнародован прогноз погоды на завтра

2017-10-12 13:20 | www.oxu.az | 3

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами будут дожди. Подует северо-восточный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем 17-20, в Баку ночью 13-15, днем 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди. Утром в отдельных местах будет туман. Ветер западный, временами с усилением. Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 18-23, в горах ночью 1-6, днем 6-10 градусов тепла.

A.M.