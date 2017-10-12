Появилось фото автомобиля Рашада Садыгова после аварии – ОБНОВЛЕНО

2017-10-12 13:24 | www.oxu.az | 4

Капитан «Карабаха» Рашад Садыгов рассказал об автомобильной аварии, произошедшей 11 октября.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, капитан агдамской команды сообщил, что не пострадал:

«Мой автомобиль врезался в железное ограждение на обочине дороги. Ничего серьезного не произошло».

Отметим, что Рашад Садыгов попал в аварию после матча команды «Карабаха» U-19 с «Нефтчи», капитаном которой является.

11:22

Вчера капитан футбольного клуба «Карабах» Рашад Садыгов совершил аварию на автомобиле Range Rover.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на sportal.az, после игры с участием тренируемой Садыховым юношеской команды «Карабаха», он на своем автомобиле марки Range Rover, потерял управление и врезался в дорожный бордюр.

Автомобиль получил повреждения, сам водитель не пострадал.

A.M.

