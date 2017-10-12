В стройкомпаниях Азербайджана выявлено более 60 фактов выполнения работ без заключения договора

2017-10-12 16:59 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - В результате проведенных в строительных компаниях Азербайджана выездных мониторингов было выявлено, что 62 работника компаний работали без заключения договора.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты проверок, проведенных Центром мониторинга трудовых отношений Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (служба ASAN).

Как сообщили Trend в четверг в службе ASAN, с целью урегулирования неофициальных трудовых отношений в строительной сфере, с 19 сентября Центром были проведены девять выездных мониторингов, охвативших в целом 30 юридических и физических лиц, включая девять заказчиков, семь подрядчиков и 14 субподрядчиков

В период проверок было выявлено, что из проверенных 232 работников, 62 работали без заключения договора. В целом за время проверок было установлено, что 27 процентов работников выполняли работы (услуги) без заключения трудового или гражданского договора.

Информация о выявленных фактах была направлена в министерство труда и социальной защиты населения и Генеральную прокуратуру Азербайджана для принятия соответствующих мер.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)