Награждены работники железнодорожного транспорта - СПИСОК

2017-10-12 18:08 | www.apa.az | 3
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении ряду работников железнодорожного транспорта звания «Заслуженный инженер».
Как сообщает АПА, за заслуги в развитии железнодорожного транспорта звания «Заслуженный инженер» удостоены:
Алиев Муса Эррахман оглу
Керимов Панах Сабир оглу
Мамедов Хикмет Шамиль оглу
Сафаров Хикмет Шамиль оглу
Другим распоряжением главы государства за эффективную деятельность по развитию железнодорожного транспорта в стране группа работников железнодорожного транспорта республики награждена медалью «Терегги», а Али Мамедову за заслуги в развитии железнодорожного транспорта назначена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.