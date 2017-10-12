Награждены работники железнодорожного транспорта - СПИСОК

2017-10-12 18:08 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении ряду работников железнодорожного транспорта звания «Заслуженный инженер».

Как сообщает АПА, за заслуги в развитии железнодорожного транспорта звания «Заслуженный инженер» удостоены:

Алиев Муса Эррахман оглу

Керимов Панах Сабир оглу

Мамедов Хикмет Шамиль оглу

Сафаров Хикмет Шамиль оглу

Другим распоряжением главы государства за эффективную деятельность по развитию железнодорожного транспорта в стране группа работников железнодорожного транспорта республики награждена медалью «Терегги», а Али Мамедову за заслуги в развитии железнодорожного транспорта назначена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.