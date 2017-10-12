Испанские учёные открыли новый метод лечения ожирения

2017-10-12 13:40 | www.oxu.az | 3
Учёные из Национального центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний Карла III в Испании сделали открытие, которое может помочь в лечении людям с ожирением.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает научное издание Nature Communications.
Специалисты выяснили, что в жировой ткани пациентов с лишним весом находится аномальное количество белка протеинкиназы MKK6, мешающего превращать белый жир в бурый.
Бурая жировая ткань является жиром, который постоянно сгорает, в то время как белая способствует накоплению калорий. У подопытных мышей без МКК6 в тканях было больше бурого жира.
По мнению учёных, ингибиторы протеинкиназы смогут помочь пациентам с ожирением вернуться к нормальному весу.
Н.О.