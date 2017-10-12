Эксперт из ЕС назвала работу судебной системы Казахстана продвинутой

2017-10-12 17:01 | www.trend.az | 4

Эксперт в области правосудия из Европейского союза Радость Тофтисова-Матерон назвала работу судебной системы Казахстана продвинутой. Более того, она считает, что Старому Свету есть чему поучиться у молодой республики в этой области, передает МИА «Казинформ».

Радость Тофтисова-Матерон - ключевой эксперт по повышению профессионализма Проекта ЕС «Содействие и укрепление верховенства права в Кыргызской Республике». При содействии ее организации в Казахстан приехала делегация из Кыргызстана для ознакомления с казахстанской системой образовательных программ послевузовского образования, переподготовки, повышения квалификации судей и работников судебной системы. Состоялись встречи с судьями Верховного суда РК и руководящим составом департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде. Также гостям продемонстрировали практические преимущества электронных сервисов правосудия и работы Ситуационного центра Верховного суда.

«Мы действительно очень довольны этой поездкой, она не первая, но одна из самых успешных. Мы здесь чувствовали себя буквально как дома. И я, как представитель европейского проекта, для себя очень много нового узнала и могу честно сказать, что у нас в Европе не так, как у вас. Вы более продвинутые, вы достигли больших успехов, и европейским странам многому можно у вас научиться. Поэтому я вас искренне поздравляю», - сказала Радость Тофтисова-Матерон.