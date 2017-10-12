На трассе Баку – Шамахы столкнулись 2 автомобиля, пострадали 7 человек

2017-10-12 18:32 | www.apa.az | 5

На магистрали Баку-Шамахы произошло ДТП, в котором тяжелые травмы получили 7 человек.



Как сообщает местное бюро АПА, инцидент имел место 12 октября, около 17.00 на 78-м километре автомагистрали.



Согласно информации, на территории Гобустанского района, именуемой Джейранкечмез, столкнулись два автомобиля марки «Мерседес», в результате чего тяжелые ранения получили 7 человек, являющихся жителями Агсуинского и Исмаиллинского районов.

По данным, Ахмедов Бахруз Фазил оглу (1983 г.р.), Садыгова Ирада Аллахверди гызы (1978 г.р.), Гюнешев Ниджат Гаджибала оглу (1986 г.р.), Гурбанзаде Фуад Бахрам оглу (1991 г.р.), Ибрагимов Рабил Абульфат оглу (1982 г.р.), Нифталиев Вугар Ариф оглу (1990 г.р.) были доставлены в Шамахинскую РЦБ на автомобилях скорой помощи.

В результате ДТП на дороге возникли пробки. Движение было ограничено примерно на 20 минут. Сотрудники дорожной полиции прибыли на место происшествия и обеспечили движение транспорта.

По факту в следственном отделе Главного управления дорожной полиции ведется расследование.