Израиль намерен выйти из ЮНЕСКО

2017-10-12 21:23 | www.apa.az | 4

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение МИД готовить выход страны из состава ЮНЕСКО вместе с США. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канцелярия главы правительства.

"Глава правительства дал указание МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО параллельно с США", — сказано в сообщении.

Отметим, что американские власти объявили в четверг о решении с 2019 года отказаться от членства в ЮНЕСКО и продолжить работу там в статусе наблюдателя.