Четвертый тур выборов гендиректора ЮНЕСКО не принес результатов

2017-10-12 22:27 | www.apa.az | 4
Исполнительный совет ЮНЕСКО в четвертом туре голосования снова не смог выбрать нового генерального директора организации, следующий тур выборов пройдёт в пятницу. Как передает АПА, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
На пост нового руководителя ЮНЕСКО претендовали представители трёх стран – Франции, Египта и Катара. Китай и Ливане ранее отозвали своих кандидатов.
Набрать 30 необходимых голосов из 58 не смог ни один из кандидатов.
Отметим, что посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы снял свою кандидатуру на пост главы организации после первого тура голосования.
Утверждение победившего в выборах кандидата произойдёт в ходе 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится позднее осенью.