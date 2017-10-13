Маму убили, но 4-летнего азербайджанца спасли из Багдада

2017-10-13 00:11 | www.oxu.az | 4

После разгрома (пока еще не окончательного) «Исламского государства» в Ираке все активнее в разных странах стал обсуждаться вопрос детей, которые родились или были перевезены туда родителями, передает Oxu.Az со ссылкйо на Haqqin.Az.

Тему обсуждают и в России, и в Турции, и в Азербайджане, и в других государствах. Большинство из малышей потеряли родителей, а некоторые - даже родных братьев и сестер. Но Азербайджан своих детей не бросает.

После появления в интернете видеоматериала о четырехлетнем азербайджанском мальчике Абдулле, оказавшемся в одном из детских домов в Ираке, консул посольства Азербайджанской Республики Заби Ахундов приложил все силы для организации отправки ребенка на родину.

Cамолет с мальчиком на борту приземлился в Баку буквально два часа назад. Перелет ребенка оплатил МИД страны. В Азербайджане его ждут родные, которых разыскали азербайджанские власти.

C.Б.

