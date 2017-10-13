Белый дом: Трамп не отказывается от идеи избавиться от ядерного оружия

2017-10-13 00:27 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп часто говорит о необходимости избавиться от ядерного арсенала. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли.

"Я слышал, как он [Трамп] часто говорил о ядерном оружии: "Не будет ли замечательно, если мы сможем совсем от него избавиться?" - процитировал Келли американского лидера.

Как подчеркнул глава аппарата Белого дома, это противоречит тому, что писали о президенте американские СМИ. "Я не думаю, что он возражал бы против этого (идеи поделиться его словами с журналистами), он много раз говорил это мне и своей команде, - отметил Келли. - Это противоречит [не соответствующей действительности] информации об увеличении [ядерного арсенала страны] в 10 раз".

В среду глава государства заявил, что не предлагал десятикратно увеличить ядерный арсенал США и его больше волнует техническое состояние этих вооружений. "Я никогда не обсуждал увеличение, я хочу, чтобы арсенал был в превосходном состоянии", - сказал он, назвав утверждения об этом в СМИ "ложными новостями".

Телекомпания NBC сообщила, что Трамп минувшим летом потребовал от военных увеличить американский ядерный арсенал почти в 10 раз, но ему объяснили, что это очень сложно сделать и что это неоправданно с точки зрения национальной безопасности. При этом телеканал сослался на участников состоявшегося 20 июля в министерстве обороны США совещания с участием президента, руководства его администрации и военного командования.