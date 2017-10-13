Президента ПСЖ заподозрили в коррупции

2017-10-13 00:31 | www.oxu.az | 4

Швейцарская прокуратура открыла уголовное дело в отношении президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелафи, который подозревается в коррупции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Швейцарии.

Подозрение правоохранительных органов вызвала продажа прав на показ матчей чемпионатов мира по футболу 2026-го и 2030 годов компании BEIN MEDIA GROUP LLC, руководителем которой является Аль-Хелафи. По мнению следователей, он дал взятку бывшему генсеку Международной федерации футбола (ФИФА) Жерому Вальке. В расследовании фигурирует неназванный бизнесмен, который также подозревается в нечестной покупке прав на показ турниров в период с 2018-го по 2030 год.

В настоящий момент швейцарская прокуратура занимается расследованием 25 дел о коррупции в ФИФА. Ведомство проводит анализ данных. О начале разбирательств в отношении Вальке было объявлено в марте этого года.

C.Б.

