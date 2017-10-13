Турция стягивает военный транспорт к сирийской границе

2017-10-13 01:52 | www.apa.az | 4

Большое число военно-транспортных средств и машин скорой помощи стягиваются в район Рейханлы турецкой провинции Хатай. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг агентство Anadolu, ссылаясь на генштаб Турции.

Отмечается, что транспортные средства, стягиваемые к границе, будут задействованы в рамках процесса размещения контингента ВС Турции в зоне деэскалации в Идлибе.

Операция преследует цель создания зон контроля по соблюдению режима безопасности на северо-западе Сирии. Началу процесса размещения контингента в Идлибе предшествовала разведывательная операция, продолжавшаяся с 8 по 11 октября, сообщает агентство.