Лавров обсудил с Тиллерсоном иранскую ядерную программу

2017-10-13 03:22 | www.apa.az | 5

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Как передате АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждалась ситуация вокруг одобренного Советом Безопасности ООН в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Лавров привлек внимание к тому, что Тегеран придерживается всех своих обязательств по СВПД, и подчеркнул необходимость соблюдения этого документа остальными его соавторами", — говорится в документе.

Отметим, что в пятницу президент США Дональд Трамп выступит c речью по стратегии США в отношении Ирана.

Ожидается, что Трамп объявит о решении относительно ядерной сделки с Ираном.