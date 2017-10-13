ЮНЕСКО в четвертый раз не выбрал нового гендиректора

2017-10-13 02:04 | www.oxu.az | 5

Исполнительный совет ЮНЕСКО в четвертом туре голосования снова не смог выбрать нового генерального директора организации, следующий тур выборов пройдёт в пятницу, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

На пост нового руководителя ЮНЕСКО претендовали представители трёх стран. В их числе, бывшая министр культуры Франции Одри Азуле, бывшая министр по вопросам семьи и общества Египта Мушира Хаттаб и дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари.

В результате голосования в четверг Азуле и Хаттаб набрал по 18 голосов, а Аль-Кавари — 22 голоса. Набрать 30 необходимых голосов из 58 не смог ни один из кандидатов.

С.Б.

