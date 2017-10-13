ВС Турции вошли в сирийский Идлиб

2017-10-13 02:39 | www.oxu.az | 4

Вооруженные силы Турции вошли в сирийский город Идлиб, сообщает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее сообщалось, что большое количество военной техники и машин скорой помощи стягиваются в район Рейханлы турецкой провинции Хатай.

Ранее о начале разведывательной операции в сирийском Идлибе в рамках создания в нем зоны деэскалации сообщил генштаб Турции. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара действует в рамках соглашений в Астане и координирует с Москвой свои действия в Идлибе. По его словам, части ВС Турции будут размещены внутри зоны деэскалации в Идлибе, а российские силы по внешнему периметру зоны.

С.Б.

