Несколько человек пострадали из-за стрельбы в Швеции

2017-10-13 04:47 | www.apa.az | 4

Неизвестный открыл стрельбу в центре городе Треллеборга на юге Швеции, в результате несколько человек были ранены. Как передает АПА со ссылкей на Интерфакс, об этом сообщила газета Aftonbladet.

По словам местной полиции, ранены по меньшей мере четыре человека.Район происшествия оцеплен, на место прибыли машины скорой помощи. В пути находятся судебные эксперты и криминалисты.

На момент написания текста полиция преследует нескольких подозреваемых. Есть вероятность, что это был один человек.