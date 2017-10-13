Продавший празднование победного гола австралиец заинтересовал ФИФА

2017-10-13 02:56 | www.oxu.az | 4

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении нападающего сборной Австралии Тима Кэхилла из-за жеста, который он показал в честь туристического агентства TripADeal.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает SkySports.

Организация заинтересовалась эпизодом, который произошел во время матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018 между командами Австралии и Сирии (2:1). Кэхилл в дополнительное время забил победный мяч и отметил его, сложив руки в форме буквы «Т». Позднее в Instagram-аккаунте агентства появилась фотография этого момента с подписью: «Вы видели, как Тим Кэхил, наш новый бренд-амбассадор, показал нашу "Т" после того, как забил победный гол? Поздравляем, Тим!»

Tim Cahill doing sponsored celebration after such a vital goal is one of the worst things to happen in football. pic.twitter.com/kYcOagtuRD — Mootaz Chehade (@MHChehade) 12 октября 2017 г.

Спустя некоторое время запись была удалена, однако пользователи Twitter обратили на него внимание и заподозрили, что TripADeal заплатил Кэхилу за такое празднование. По правилам ФИФА, демонстрация футболистами рекламы во время матчей запрещена.

Кэхилл в матче с сирийцами оформил дубль, что позволило австралийцам выйти в стыковые матчи, в которых они сыграют с Гондурасом.

В 2012 году футболист сборной Дании Никлас Бентнер был оштрафован на 100 тысяч евро и отстранен на один матч за то, что во время матча Дания — Португалия на Евро-2012 он задрал футболку и продемонстрировал трусы с логотипом букмекерской компании Paddy Power. Сам футболист заверял, что сделал это не в рекламных целях.

Кэхилл провел 103 матча в составе сборной Австралии и забил 50 мячей. Также на его счету более 200 встреч за ливерпульский «Эвертон» в Английской премьер-лиге.

С.Б.

