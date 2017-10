Продавший празднование победного гола австралиец заинтересовал ФИФА

2017-10-13 02:56 | www.oxu.az | 4

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении нападающего сборной Австралии Тима Кэхилла из-за жеста, который он показал в честь туристического агентства TripADeal.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает SkySports.

Организация заинтересовалась эпизодом, который произошел во время матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018 между командами Австралии и Сирии (2:1). Кэхилл в дополнительное время забил победный мяч и отметил его, сложив руки в форме буквы «Т». Позднее в Instagram-аккаунте агентства появилась фотография этого момента с подписью: «Вы видели, как Тим Кэхил, наш новый бренд-амбассадор, показал нашу "Т" после того, как забил победный гол? Поздравляем, Тим!»

Tim Cahill doing sponsored celebration after such a vital goal is one of the worst things to happen in football. pic.twitter.com/kYcOagtuRD