У США есть возможности сбивать ракеты КНДР - Пентагон

2017-10-13 01:55 | www.trend.az | 4

Министерство обороны США "имеет возможности" сбивать ракеты КНДР, если они будут представлять угрозу для США и их союзников. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

"У нас есть возможности защитить США и их союзников от ракетной угрозы со стороны КНДР", - указала Уайт. Она уклонилась от ответа на вопрос, пойдет ли Пентагон на такой шаг, если Пхеньян вновь запустит баллистическую ракету в направлении Японии.

Как заявил президент Дональд Трамп, "у нас есть противоракеты, способные сбить ракеты в воздухе в 97% случаев". "Если выпустят две ракеты, то мы собьем и их", - подчеркнул глава Белого дома, отвечая на вопросы, касавшиеся ракетно-ядерной программы КНДР.

Когда журналисты поинтересовались, готов ли Трамп пустить этот арсенал в ход в случае враждебных шагов со стороны Пхеньяна, он ответил: "Я ничего не скажу". Президент тут же пояснил свою позицию: "Все время повторяли, что предпримут штурм [иракского] Мосула через три месяца, потом через четыре месяца. Я подумал, зачем это говорить, не лучше ли вместо слов просто пойти на штурм, сделать хоть что-то".