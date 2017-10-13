Apple работает над разработкой гибкого iPhone - СМИ

2017-10-13 02:17 | www.trend.az | 5

Корпорация Apple приступила к разработке iPhone с гибким экраном, пишет РИА Новости со ссылкой на Investor.

Издание отмечает, что LG Display создала команду по разработке сгибающегося OLED-экрана для новой модели iPhone. Кроме того, LG Innotek начала проектировать печатную плату, которую планируют сделать одновременно гибкой и устойчивой.

Сообщается, что Samsung скорее всего выпустит сгибающийся смартфон уже в следующем году, в то время как Apple сможет запустить производство гибких экранов только в 2020 году.