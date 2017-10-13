В Физулинском районе Азербайджана обнаружены НБП (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

2017-10-13 03:51 | www.trend.az | 3

(Добавлены подробности. Первая новость опубликована в 03:08)

БАКУ /Trend/ - В Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) накануне поступило сообщение из диспетчерской службы «102» МВД, в связи с обнаружением неразорвавшегося боеприпаса в поселке Горадиз и селе Кюрд Махмудлу Физулинского района.

Как сообщили Trend в среду в ANAMA, специальная мобильная группа быстрого реагирования агентства была сразу же направлена на данную территорию.

В результате предпринятых оперативных мер и осмотра территорий были обнаружены один артиллерийский снаряд калибра 100 мм (OF-412) и один танковый снаряд калибра 125 мм. Для обезвреживания снаряда они былы перенесен на центральную территорию Агентства по обезвреживанию.