Не менее 50 человек погибли в результате взрывов на северо-востоке Сирии - СМИ

2017-10-13 03:55 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 50 человек погибли в четверг после того, как три автомобиля, начиненные взрывчаткой, были взорваны недалеко от группы беженцев на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в Красном Полумесяце, передает ТАСС.

По его информации, взрывы произошли в населенном пункте Абу Фас на границе провинций Дейр-эз-Зор и Хасака. Много беженцев, в числе которых были женщины и дети, получили ранения. По данным агентства, ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).