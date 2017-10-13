В Сирии десятки человек погибли в результате теракта

2017-10-13 06:33 | www.apa.az | 4

Десятки мирных жителей были убиты и ранены в результате теракта боевиков террористической группировки "Исламское государство" на северо-востоке Сирии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство SANA.

Агентство Рейтер со ссылкой на Красный полумесяц Курдистана сообщает о 50 погибших.

Отмечается, что теракт произошел в четверг рядом с населенным пунктом Абу-Фас в провинции Хасака, где подорвались три смертника за рулем заминированных автомобилей.

Корреспондент SANA в регионе сообщил, что среди жертв было большое число женщин и детей, бежавших от террористов из провинции Дейр-эз-Зор.