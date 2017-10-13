США не выдали визы делегатам МО РФ для участия в конференции ООН

2017-10-13 07:02 | www.apa.az | 4

Членам делегации министерства обороны России не выдали визы США для участия в совместной российско-китайской конференции военных в ООН. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель Минобороны Александр Емельянов.

В четверг в ООН прошел брифинг российских и китайских военных по проблематике развертывания глобальной системы ПРО США. По словам Емельянова, участвовать в брифинге планировала делегация Генерального штаба вооруженных сил России под руководством советника-начальника Генштаба первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Третьяка.

"Однако местная сторона всей делегации генерального штаба вооруженных сил России, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию США не оформила", — заявил Емельянов.