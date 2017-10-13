Четыре человека пострадали в результате стрельбы на юге Швеции - СМИ

2017-10-13 05:13 | www.trend.az | 5

Не менее четырех человек получили травмы в четверг в результате стрельбы в центре города Треллеборг на юге Швеции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet.

По ее данным, информация об инциденте поступила в полицию в 23:30 мск. Раненые были госпитализированы.

Подробностей о стрелявших и состоянии пострадавших пока не приводится.

При этом отмечается, что начата полицейская операция по поиску "одного или нескольких правонарушителей". Район оцеплен для проведения расследования.