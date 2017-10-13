В Физулинском районе обнаружены снаряды

2017-10-13 07:23 | www.apa.az | 5

В Физулинском районе обнаружен артиллерийский снаряд. Как сообщает АПА со ссылкой на Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), в агентство из МВД поступила информация об обнаружении неразорвавшегося боеприпаса в поселке Горадиз и селе Кюрд Махмудлу Физулинского района.

На места происшествия оперативно были направлены специальные мобильные группы.

При осмотре территории в поселке Горадиз был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 100 мм (OФ-412), а в селе Кюрд Махмудлу - танковый снаряд калибра 125 мм. Они были отправлены на утилизацию в соответствующий центр агентства.

Дополнительный осмотр территорий не выявил подозрительных предметов.