Турецкая армия вошла в сирийский Идлиб

2017-10-13 07:44 | www.apa.az | 5

Контингент ВС Турции вошел в сирийский город Идлиб. Как передает АПА, об этом сообщают турецкие СМИ.

Ранее сообщалось, что большое количество военной техники и машин скорой помощи стягиваются в район Рейханлы турецкой провинции Хатай.

В сообщении Генштаба Турции отмечалось, что транспортные средства, стягиваемые к границе, будут задействованы в рамках процесса размещения контингента ВС Турции в зоне деэскалации в Идлибе.

Операция преследует цель создания зон контроля по соблюдению режима безопасности на северо-западе Сирии. Началу процесса размещения контингента в Идлибе предшествовала разведывательная операция, продолжавшаяся с 8 по 11 октября.