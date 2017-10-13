В США назвали проблемой покупку Турцией российских С-400

2017-10-13 08:00 | www.apa.az | 5

Решение Турции приобрести у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 представляет собой проблему. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в четверг постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

"Это вызвало тревогу в НАТО, поскольку эти системы несовместимы с теми системами, которые использует альянс", — сказала она в интервью газете Washington Post, которое транслировалось на сайте издания.

В то же время, Хатчисон несколько раз подчеркнула, что Турция является ключевым партнером США, Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Анкарой.

Она отметила, что США "не хотят, чтобы Турция сближалась с Россией". "Это не в наших интересах. Но также это и не в интересах Турции", — добавила постпред США при НАТО.