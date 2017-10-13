Хикмет Гаджиев: "Известные группы в ПАСЕ никогда не смогут добиться грязных намерений против Азербайджана"

2017-10-13 08:08 | www.apa.az | 5

Известные группы в ПАСЕ, проводящие открытую антиазербайджанскую политику под влиянием и при манипуляции третьих сторон, в частности Армении и армянского лобби, никогда не смогут добиться таких грязных намерений, как свернуть Азербайджан с пути успешного развития.

Как передает АПА, об этом в Twitter написал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, Азербайджан, будучи суверенным, демократическим и самодостаточным государством, продолжит свою независимую внутреннюю и внешнюю политику во имя интересов граждан.