Недокуренную сигару Черчилля продали за 12 тыс. долларов на торгах в США

2017-10-13 05:18 | www.trend.az | 5

Наполовину выкуренная сигара британского премьер-министра Уинстона Черчилля была продана на торгах в США более чем за 12 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на аукционный дом RR Auction.

Легендарный политик выкурил сигару 11 мая 1947 года в парижском аэропорте Ле Бурже. Артефакт был сохранен усилиями одного из членов экипажа самолета, на котором летал Черчилль.

На десятисантиметровом остатке сигары сохранилась красно-золотая бандероль с ее названием, включающим имя самого премьера: La Corona / Winston Churchill.

Сообщается, что сигару приобрел коллекционер из Флориды.