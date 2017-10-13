Число жертв урагана Мария в Пуэрто-Рико выросло до 49

2017-10-13 08:40 | www.oxu.az | 4

Из-за урагана «Мария» в Пуэрто-Рико погибли 49 человек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает NBC со ссылкой на Департамент общественной безопасности.

Уточняется, что большая часть погибших скончалась непосредственно из-за урагана, а остальные из-за бактериальных болезней, которые спровоцировал удар стихии.

«Число погибших в Пуэрто-Рико выросло до 49. 45 человек погибли от урагана «Мария», четыре от бактериальной болезни после удара стихии», — пишет телеканал в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико достигло 43 человек.

A.C.

