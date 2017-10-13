Имущество ликвидируемого Azerbaycan Kredit Banki выставлено на продажу

2017-10-13 09:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Имущество находящегося в процессе ликвидации Azerbaycan Kredit Banki выставлено на продажу по согласованной цене. Об этом говорится в объявлении, опубликованном в пятницу в официальной печати.Имущество

В частности, на продажу выставлены нежилые участки площадью в 206 квадратных метров в Насиминском районе и 525,63 квадратных метров в Сабаильском районе, квартиры площадью в 75,2 квадратных метров в Сабунчинском районе, 30 квадратных метров в Наримановском районе, 59,3 квадратных метров в Низаминском районе, частный жилой дом в Губе. Также продается инкассаторская машина марки Volkswagen Disa и другое оборудование (офисная мебель, компьютер, принтер и телефонные аппараты).

Центральный банк Азербайджана 10 июля 2015 года отозвал лицензию у Azerbaycan Kredit Banki. Решение вступило в силу с 16 июля. В начале августа начался процесс ликвидации Azerbaycan Kredit Banki.