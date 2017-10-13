'TSK zırhlı araçlarla İdlib’e girdi'

2017-10-13 02:01 | www.trend.az | 0

Suriye'nin İdlib bölgesinden son dakika haberi geldi. TSK'nın bir süredir keşif yaptığı Suriye'nin İdlib bölgesine askeri ve zırhlı araçlarla girdiği öne sürüldü.

Türkiye'nin İdlib operasyonu kapsamında sınırın çıkış noktasında askeri hareketlilik görüldü. İHA'nın haberine göre; Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Mahallesi’nde bulunan sınır karakoluna bir hafta boyunca çok sayıda askeri zırhlı araç ve mühimmat sevk edildi. Gece saatlerinde Oğulpınar Sınır Karakolu'ndan İdlib istikametine çok sayıda askeri araç hareketliliği görüldü.

İntikale ilişkin resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA