В США при попытке побега заключенных погибли сотрудники тюрьмы

2017-10-13 09:18 | www.oxu.az | 4

Два сотрудника тюрьмы в американском городе Элизабет-сити погибли в результате неудачной попытки побега ее заключенных, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Управление общественной безопасности Северной Каролины выступило с заявлением, что два сотрудника тюрьмы погибли, еще несколько получили ранения в результате инцидента в исправительном учреждении Pasquotank в Элизабет-сити.

Отмечается, что около 15.00 (22.00 мск) заключенные устроили пожар в швейном отделе тюрьмы, где работали порядка 30 человек. После того, как инцидент был исчерпан, некоторые из них пытались совершить побег, однако их попытка не увенчалась успехом.

Погибли 35-летний офицер Джастин Смит и 50-летняя менеджер Вероника Дарден.

Как сообщается, еще три сотрудника находятся в критическом состоянии. Семи пострадавшим уже оказана необходимая медицинская помощь, они выписаны из больницы.

Ситуация была взята под контроль. Сотрудники исправительного учреждения проверяют количество заключенных. На данный момент в Pasquotank отбывают наказание 725 мужчин.

Н.Г.