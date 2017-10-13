КР и Бангладеш обсудили увеличение взаимного товарооборота

2017-10-13 09:55 | www.trend.az | 4

Министр экономики Кыргызстана Артем Новиков накануне встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Народной Республики Бангладеш в КР с резиденцией в г.Ташкент Масуд Маннан.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики КР, в ходе беседы стороны отметили, что торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами имеет потенциал для развития, передает КНИА «Кабар».

Стороны выразили намерение предпринять действенные меры по активизации торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Бангладеш, в том числе по увеличению взаимного товарооборота.

В целях поступательного развития двустороннего сотрудничества, стороны, договорились расширить договорно-правовую базу и продолжить проработку подписания ряда ключевых двусторонних соглашений в сферах экономики и налогообложения.

Для ускорения подготовки данных документов к подписанию, Стороны условились использовать в переговорном процессе новые технологии и проводить переговоры по обсуждению проектов Соглашений в формате видео-конференц-связи.

Кыргызская сторона предложила создание совместных предприятий по производству текстиля, а также поставку экологически чистой сельскохозяйственной продукции на рынок Бангладеш.