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Официальный курс маната к мировым валютам на 13 октября (Версия 2)

2017-10-13 09:58 | www.trend.az | 4

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:36)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 октября установлен на уровне 1,7003 и 2,0141 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

13.10.2017

1 доллар США

1 USD

1.7003

1 евро

1 EUR

2.0141

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3317

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0976

100 белорусских рублей

100 BYR

0.864

1 бразильский реал

1 BRL

0.5363

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1263

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1505

1 чешская крона

1 CZK

0.0778

1 чилийский песо

1 CLP

0.2723

1 китайский юань

1 CNY

0.2585

1 датская крона

1 DKK

0.2706

1 грузинский лари

1 GEL

0.6864

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2178

1 индийская рупия

1 INR

0.0262

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2569

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0126

100 иранских риалов

100 IRR

0.0045

1 шведская крона

1 SEK

0.2097

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7436

1 израильский шекель

1 ILS

0.4863

1 канадский доллар

1 CAD

1.3638

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6291

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0248

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4031

1 мексиканский песо

1 MXP

0.09

1 молдавская лея

1 MDL

0.0976

1 египетский фунт

1 EGP

0.0965

1 норвежская крона

1 NOK

0.2154

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0211

1 польский злотый

1 PLN

0.4719

1 российский рубль

1 RUB

0.0295

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2553

1 саудовский риал

1 SAR

0.4534

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4053

1 турецкая лира

1 TRY

0.4657

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0564

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1933

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4859

1 украинская гривна

1 UAH

0.0639

100 японских иен

100 JPY

1.5158

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.213

Золото (1 унция)

1 XAU

2193.8121

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.3132

Платина (1 унция)

1 XPT

1591.4808

Палладий (1 унция)

1 XPD

1667.9943

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