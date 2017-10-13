Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek'le görüşmesini anlattı

2017-10-13 09:39 | www.trend.az | 0

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme dair önemli mesajların verildiği sohbette, belediye başkanları sorunu da gündeme geldi.

"İFADE ETTİĞİNİZ KONULARA DA GİRDİK"

Özellikle Gökçek konusuna değinen Erdoğan, gazetecilere "duvaların içine çok sızdınız" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, (Gülerek) bu aşırı bir iç mesele oldu. Yani duvarların çok içine sızdınız. Sayın Gökçek ile biz; Külliye'mizin karşısında, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin mekânının yan tarafında bir müze ve otopark projesi olayı vardı. Ne oldu vesaire diye, bu konuyla alakalı bir çağıralım dedik. Bu vesileyle ifade ettiğiniz konulara da girme durumu oldu. Bunları konuştuk, görüştük.

"BURALARDA KALINACAK DİYE BİR ŞEY YOK"

Daha önce de söylediğim gibi olay sadece Melih Bey'in şahsında olan şeyler değildir. Partimizde, bazı yerlerde bir değişim iradesi söz konusudur. Bazı arkadaşların kenar köşe yazdıkları, "Seçimle gelen, seçimle gider" veya "Sandıkla gelen sandıkla gider" lafları var... Kusura bakmasınlar da; seçimle gelen seçimle gider ama bunlar bağımsız seçimle gelip bağımsız seçimle gitmiyorlar. Bunlar tabii ki bir iradenin yaptığı önseçimler vesaire neticesinde geliyorlar. İlanihaye buralarda kalınacak diye bir şey yok.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NİHAİ KARARIMIZI VERECEĞİZ"

Bazı arkadaşlarımızın bence bundan rahatsızlık duymaması, tam aksine, bizim yönetimimiz eğer böyle bir karar verdiyse, verecekse, o konuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın yaptığı gibi o nezaketi gösterir. Dolayısıyla bu hareketi güçlendirir. Bu hafta, önümüzdeki hafta içerisinde bazı görüşmeleri yapacağız, ondan sonra da nihai kararımızı vereceğiz çünkü her geçen vakit aleyhimizedir ve buna da pek tahammül edemeyiz."

"ANKARA, BALIKESİR VE BURSA SORUNLU"

Öte yandan Erdoğan, "Ankara ve Balıkesir dışında, sorunlu başka il var mı?" sorusuna "Bursa" diyerek cevap verdi. (Kaynak: Habertürk)