Более 92 процентов территории Сирии освобождено от боевиков ИГ

2017-10-13 10:20 | www.apa.az | 4

От террористов «Исламского государства» освобождено 92 территории Сирии.

Как сообщает АПА, об этом говорится в официальном печатном органе Минобороны России «Красная звезда».

Отмечается, что авиация Воздушно-космических сил России за неделю совершила в САР более 500 боевых вылетов, из которых более 130 — беспилотные. В результате уничтожены более 1260 объектов террористов.

10 октября сообщалось, что ВКС России уничтожили экономическую инфраструктуру ИГ, пресекаются попытки возобновления террористами добычи и реализации углеводородов. «Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГ в Сирии нет», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны отметили, что ИГ, терпя поражение в Сирии, начало расширять захваченные территории в Ираке — туда прибывают подкрепления боевиков.