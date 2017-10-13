В UNEC обсуждался вопрос концепции социального бизнеса (ФОТО)

2017-10-13 10:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В UNEC состоялась конференция на тему «Социальный бизнес: Реальность и перспективы в Азербайджане».

Организаторами конференции, реализованной при поддержке министерства образования, являются UNEC, Международный Евразийский фонд печати (МЕФП) и Центр социального бизнеса Юнуса.

Ректор, профессор Адалят Мурадов отметил, что целью UNEC является принятие активного участия в исследовании актуальнейших вопросов, происходящих в мировой экономике. Говоря о работах, проделанных в этом направлении, ректор отметил, что впервые в мировой практике на мировом рынке был дан прогноз цены на азербайджанскую нефть, по линии Фонда исследования UNEC было организовано обсуждение с известным российским экспертом по цифровой экономике и электронным финансам, профессором Русланом Макаровым по теме криптовалюты и электронных денег.

Говоря о привлекающей внимание теме социального бизнеса, Мурадов рассказал об особенностях социального бизнеса как альтернативе идее свободного капитализма в обществе: «Здесь целью предпринимательской деятельности является не доход, а решение проблем в обществе. С этой точки зрения могу с уверенностью сказать, что мы, являясь учреждением образования, в определенном смысле занимаемся социальным бизнесом. В то время как обеспечение выпускников работой стоит перед нами как серьезная проблема, лауреат Нобелевской премии Мохаммед Юнус дает нам прекрасную идею «ты не ищи работу, а создай ее сам».

Говоря о значении социальных стартапов, ректор пожелал выпускникам не оставаться в зависимости от работодателя, а создавать конкуренцию. Обеспечение выпускниками своего будущего и привлечение своих товарищей в созданный ими бизнес Мурадов назвал путем решения проблемы безработицы без альтернативы.

На конференции транслировалось видеобращение лауреата Нобелевской премии по миру Мохаммеда Юнуса. Пожелав успехов работе конференции, лауреат Нобелевской премии с удовлетворением вспомнил свой визит в Азербайджан и рассказал о встрече с президентом МЕФП Умудом Мирзоевым и ректором UNEC Адалятом Мурадовым: «На встречах мы пришли к выводу, что сосредоточившись на вопросе социального бизнеса, мы можем установить отношения, которые сейчас успешно осуществляем. Уверен, что правительство Азербайджана предпринимает соответствующие шаги в направлении решения проблем людей, однако люди сами должны проявлять активность в построении своей жизни. Эта моя вера». М.Юнус отметил, что каждый человек наделен безграничными творческими возможностями, что является началом идеи социального бизнеса, и добавил, что социальным бизнесом можно изменить весь мир.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли затронув вопрос о значении концепции социального бизнеса, отметил о работах, проделанных государством в этом направлении, и успешных результатах. Он рассказал о проделанных работах в направлении применения социального бизнеса на основе существующих реалий и в связи с этим достижении положительных результатов в ближайшее время.

Президент МЕФП Умуд Мирзоев рассказал о длительной дружбе и сотрудничестве с Мохаммедом Юнусом и центром Юнуса. Он отметил о значении встречи М.Юнуса с главой государства и некоторыми официальными лицами во время визита в Азербайджан: «После визита в нашу страну Мохаммеда Юнуса указания и поручения господина Президента создали необходимость применения инициатив и подходов вокруг идеи социального бизнеса». У.Мирзоев назвал М.Юнуса генератором идеи, вдохновляющим людей верить в свои идеи. Он рассказал о трехстороннем меморандуме, заключенном между UNEC, Центром социального бизнеса Юнуса и МЕФ, благодаря чему были проделаны работы в сфере исследования социального бизнеса, проведения академических изысканий.

Директор ABAD Руфат Эльчиев рассказал об уникальных особенностях модели ABAD. Он дал участникам конференции информацию о социальном влиянии ABAD как модели, роли ее в направлении привлечения людей в социальный бизнес.

Директор Международного центра магистратуры и докторантуры UNEC, доцент Фариз Ахмедов рассказав о социальном бизнесе и мировой практике, раскрыл участникам конференции интересные факты.

Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы отметил о значении исследований рынка в применении социального бизнеса, рассказал о работах в сфере повышения микрофинансового эффекта.

Анализируя географию экспортных рынков Центра Dijital маркетинга в UNEC, А.Мурадов заявил, что может представить предложения. Говоря о возможностях вновь действующего центра, ректор отметил, что при проведении внешними рынками маркетинга посредством интернета UNEC останется вне конкуренции.

Исполнительный директор Национального фонда поддержки предпринимательства Ширзад Абдуллаев отметил, что придает большое значение формированию и развитию общинных объединений в развитии социального бизнеса. Он отметил о важности выхода этих общин на финансовые источники.

Выступившие на конференции докладчики затронули вопросы значения социального бизнеса, усиления проектов стартапа, человеческого фактора в социальном бизнесе, экспорта, формирования экономического доверия и др. Докладчики обратили внимание на роль этой идеи в развитии хозяйственных сфер. Конференция продолжалась обсуждениями.

После достижений идей социального бизнеса Мохаммеда Юнуса, в 1998 году в 58 странах уже начали использовать похожую методологию. Основой концепции Мохаммеда Юнуса была идея создания мира, где нет бедности. В центре этой концепции стоит вопрос естественного человеческого права, которым могут пользоваться бедные, а не вопрос внутреннего валового продукта в развитии экономики.

Другими словами концепция предлагала измерение экономики доходами на душу населения низких слоев общества. Таким образом, именно правильное определение места ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО фактора в реальной жизни сыграла главную роль в достижении успеха концепции социального бизнеса.

Уже в течение долгих лет по ее инициативе такие крупные мероприятия как «День социального бизнеса» и «Глобальный саммит социального бизнеса» сплачивает известных ученых мира, предпринимателей, государственных деятелей, представителей гражданского общества, молодежь для проведения обмена мнениями по вопросу успешного развития, изучения успешного опыта. Практически социальный бизнес находится в центре внимания Америки, Франции, Голландии, Китая, Малайзии и других стран.